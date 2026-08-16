Ο ανεμιστήρας την νύχτα μπορεί να κοστίσει μόλις 5 λεπτά: Γνωστός ηλεκτρολόγος προτείνει τρόπους εξοικονόμησης

Μόλις πέντε λεπτά του ευρώ μπορεί να κοστίζουν οκτώ ώρες λειτουργίας ενός ανεμιστήρα 21W, σύμφωνα με ενδεικτικό υπολογισμό.

Με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, μια πολύ συνηθισμένη τεχνική, είναι ο ανεμιστήρας να λειτουργεί συχνά για όλη τη νύχτα. Πόσο όμως επιβαρύνει τελικά τον λογαριασμό του ρεύματος αυτή η τακτική;

Ένας ανεμιστήρας ισχύος 21 Watt, αν λειτουργεί για οκτώ ώρες, καταναλώνει περίπου 0,168 kWh. Με μια ενδεικτική τελική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά της τάξης των 0,29 €/kWh, το κόστος διαμορφώνεται περίπου στα 5 λεπτά του ευρώ για μία νύχτα. Σε καθημερινή χρήση για έναν μήνα, δηλαδή για 30 νύχτες, η κατανάλωση φτάνει περίπου τις 5,04 kWh, με κόστος περίπου 1,47 ευρώ.

Σύμφωνα με τον Ισπανό ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη Sergio Llorente, τέτοιου είδους υπολογισμοί δείχνουν ότι η κατανάλωση ενός ανεμιστήρα είναι γενικά πολύ χαμηλή σε σχέση με άλλες οικιακές συσκευές, ωστόσο τονίζει ότι «η πραγματική εικόνα εξαρτάται πάντα από την ισχύ της συσκευής και την τιμή ρεύματος κάθε χώρας».

Ο ανεμιστήρας των 50W κοστίζει περισσότερο

Η κατανάλωση δεν είναι ίδια για όλες τις συσκευές, αλλά εξαρτάται από την ισχύ του ανεμιστήρα, την ταχύτητα λειτουργίας, τον τύπο του μοτέρ και τις επιπλέον λειτουργίες.

Για παράδειγμα, ένας ανεμιστήρας 50 Watt που λειτουργεί για οκτώ ώρες καταναλώνει περίπου 0,4 kWh. Στην τιμή των 0,29 €/kWh, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 12 λεπτά ανά νύχτα ή περίπου 3,5 ευρώ τον μήνα αν λειτουργεί κάθε βράδυ.

Για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ειδικό μετρητικό κατανάλωσης στην πρίζα, το οποίο δείχνει πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει στην πράξη η συσκευή.

Πώς να μειώσετε την κατανάλωση

Ο Sergio Llorente τονίζει πως η χρήση της χαμηλότερης ταχύτητας που παραμένει άνετη μπορεί να περιορίσει την κατανάλωση. Χρήσιμος μπορεί να φανεί και ο χρονοδιακόπτης, ώστε ο ανεμιστήρας να σταματά όταν η θερμοκρασία πέφτει και δεν χρειάζεται να λειτουργεί μέχρι το πρωί.

Η θέση του επίσης παίζει ρόλο, μιας και τις πιο δροσερές ώρες, η τοποθέτησή του κοντά σε ανοιχτό παράθυρο μπορεί να βοηθήσει στην ανανέωση του αέρα. Όταν όμως έξω έχει πολλή ζέστη και τα παράθυρα παραμένουν κλειστά, ο ανεμιστήρας κυρίως ανακυκλοφορεί τον αέρα του δωματίου.

Κλειστά παντζούρια τις ώρες έντονης ηλιοφάνειας και καθαρές φτερωτές και γρίλιες μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη διατήρηση πιο δροσερού χώρου και στη σωστή λειτουργία της συσκευής.

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