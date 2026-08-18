Ξέχνα την Καραϊβική: Μάντεψε ποια ελληνική παραλία είναι η 2η καλύτερη στον πλανήτη

Μαντεύεις ποια κρητική παραλία βγήκε 2η καλύτερη στον πλανήτη; Δες τη λίστα του Global Beach Index 2026.

Όχι, δεν βρίσκεται στις Σεϋχέλλες ούτε στις Μπαχάμες. Η 2η καλύτερη παραλία στον πλανήτη για το 2026 (και Νο. 1 στην Ευρώπη) βρίσκεται στη νοτιοδυτική Κρήτη, έχει ροζ άμμο, ρηχά γαλαζοπράσινα νερά και πας κυριολεκτικά περπατώντας μέσα στη θάλασσα. Aυτό το όνειρο που μόλις περιγράψαμε δεν είναι άλλο πέρα από το Ελαφονήσι.

Σύμφωνα με το Global Beach Index 2026 του beach.com, η Κρήτη σάρωσε τις παγκόσμιες κατατάξεις, εκτοπίζοντας εξωτικούς προορισμούς-μεγαθήρια.

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