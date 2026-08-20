«Δεν το περιμέναμε»: Ανακαλύφθηκε μια «Mega-Γη» που αψηφά τους νόμους του Διαστήματος

Η ανακάλυψη αποτελεί ένα συναρπαστικό αίνιγμα για τη σύγχρονη αστροφυσική και αναγκάζει τους ειδικούς να επανεξετάσουν τους μηχανισμούς που καθορίζουν τη γέννηση τόσο μεγάλων ουράνιων σωμάτων.

Οι αστρονόμοι εντόπισαν πρόσφατα έναν εξαιρετικά μαζικό και πυκνό εξωπλανήτη, μια ανακάλυψη που αμφισβητεί σοβαρά τις συμβατικές θεωρίες για τον σχηματισμό των βραχωδών κόσμων στο Διάστημα. Ονομάζεται GJ 523b και έχει διάμετρο περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Γης, ενώ συγκεντρώνει σε έναν σχετικά συμπαγή όγκο μάζα 23 φορές μεγαλύτερη από τη δική μας.

Κόσμοι αυτού του μεγέθους και της συγκεκριμένης πυκνότητας αποκαλούνται ανεπίσημα «mega-Earths» (μεγα-Γαίες), ένας όρος που περιγράφει ασυνήθιστα μεγάλης μάζας πλανήτες, οι οποίοι αποτελούνται κυρίως από βραχώδες υλικό.

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