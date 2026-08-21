Λαζόπουλος: «Έκλεψε» τους κοιλιακούς του Βλάχου με ΑΙ - «Πάνο δεν μου χρωστάς έναν Αύγουστο»

Ο Λάκης Λαζόπουλος προχώρησε σε μια επική ανάρτηση, ποστάροντας φωτογραφία του με τον Πάνο Βλάχο, στην οποία πόζαραν με μαγιό, «κλέβοντας» με ΑΙ τους κοιλιακούς του.

Mια επική ανάρτηση δημοσίευσε ο Λάκης Λαζόπουλος, καθώς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης πήρε φωτογραφία του με τον Πάνο Βλάχο, στην οποία πόζαραν με μαγιό και «έκλεψε» τους κοιλιακούς του.

Η AI φωτογραφία με τον Πάνο Βλάχο στο σώμα του Λάκη Λαζόπουλου και το αντίστροφο έγινε Viral μαζεύοντας πάνω από 30 χιλ. like, ενώ πολλοί αναγνωρίσιμοι δεν δίστασαν να σχολιάσουν χιουμοριστικά.

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