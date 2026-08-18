Καιρός: Έρχεται νέο κύμα ζέστης - Πότε θα κορυφωθεί, πού θα φτάσουν οι θερμοκρασίες στις μεγάλες πόλεις

Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες. Έρχονται αυγουστιάτικες μέρες και νύχτες ζέστης στις μεγάλες πόλεις.

Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται να έρχεται από τη Δευτέρα 23 Αυγούστου, με τη ζέστη να κορυφώνεται στις 24-26 του μήνα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θεόδωρου Κολυδά στην Αθήνα η μέση θερμοκρασία φαίνεται ότι θα κυμανθεί περίπου στους 37-38 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να αγγίξει και τους 40.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr