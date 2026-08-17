Διέρρηξαν και άφησαν ένα... παγκάκι στο περβάζι σε σχολείο στην Λαμία (vid): Το προσωπικό ζητά την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας

Άγνωστοι διέρρηξαν και βανδάλισαν Λύκειο στην Λαμίας, ρίχνοντας μπογιές και προκαλώντας ζημιές.

Για ακόμη μία φορά βρέθηκε στο στόχαστρο αγνώστων το σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Αμφιθέας στη Λαμία καθώς αυτή τη φορά, οι δράστες παραβίασαν την είσοδο του 4ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Λαμίας και προκάλεσαν ζημιές σε διάφορα σημεία του κτιρίου.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί της Δευτέρας (17.08.2026), όταν καθηγητές του σχολείου έφτασαν στις εγκαταστάσεις και διαπίστωσαν τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, η διάρρηξη σημειώθηκε κάποια στιγμή από το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026), όταν ολοκληρώθηκε η θερινή εφημερία και το σχολείο έκλεισε, μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

Οι άγνωστοι αρχικά παραβίασαν μία από τις πόρτες του σχολείου, πάνω στην οποία έγραψαν και συνθήματα. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο υπόγειο του κτιρίου, όπου βρήκαν μπογιές που είχαν περισσέψει από πρόσφατες εργασίες συντήρησης, τις οποίες άνοιξαν και έριξαν στο δάπεδο. Μάλιστα, από το γεγονός ότι τα χρώματα είχαν ήδη στεγνώσει και στερεοποιηθεί, εκτιμάται ότι ο βανδαλισμός πραγματοποιήθηκε πιθανότατα το βράδυ της Παρασκευής ή, το αργότερο, μέσα στο Σάββατο.

Οι εισβολείς προκάλεσαν και άλλες φθορές στο εσωτερικό του σχολείου, μεταξύ άλλων, ξήλωσαν μία θήκη για χαρτί από τις τουαλέτες, ενώ στο κυλικείο έκοψαν τον σωλήνα του κλιματιστικού. Φεύγοντας, μάλιστα, άφησαν ανοιχτά τα φώτα και τα παράθυρα του κτιρίου.

Το παγκάκι που ανέβασαν στο περβάζι

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί μία ακόμη ενέργεια των δραστών, καθώς να παγκάκι από το προαύλιο του σχολείου μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στο περβάζι που βρίσκεται ανάμεσα στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο. Το συγκεκριμένο σημείο φαίνεται πως δεν τοποθετήθηκε τυχαία. Εκτιμάται ότι οι δράστες πιθανόν επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το παγκάκι ως σκαλοπάτι, προκειμένου να ανέβουν πάνω από την ταμπέλα του σχολείου.

Ακριβώς πίσω από το σημείο βρίσκονται τα γραφεία των καθηγητών, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες τελικά δεν κατάφεραν ή δεν επιχείρησαν να μπουν στους συγκεκριμένους χώρους.

Ζητούν κάμερες ασφαλείας όταν το σχολείο είναι κλειστό

Η διευθύντρια του σχολείου, Κική Ηλιοπούλου, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, δηλώνει ανακουφισμένη από το γεγονός ότι οι συνολικές ζημιές αυτή τη φορά δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες. Παράλληλα, όμως, επαναφέρει με έντονο τρόπο το ζήτημα της προστασίας των σχολικών εγκαταστάσεων.

Η διεύθυνση αναγνωρίζει ότι η παρουσία σχολικών φυλάκων σε 24ωρη βάση σε όλες τις σχολικές μονάδες αποτελεί δύσκολη υπόθεση. Για τον λόγο αυτό ζητά επιτακτικά να εγκατασταθούν κάμερες ασφαλείας, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργούν αποκλειστικά κατά τις ώρες και τις ημέρες που το σχολείο είναι κλειστό και δεν βρίσκονται σε αυτό μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ένα μέτρο που θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών και στην προστασία των σχολικών υποδομών κατά τις περιόδους που δεν υπάρχει προσωπικό στο κτίριο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το 4ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο βρίσκεται αντιμέτωπο με τέτοια περιστατικά. Αντίστοιχοι βανδαλισμοί έχουν σημειωθεί επανειλημμένα τόσο στο 4ο Λύκειο όσο και στο 4ο Γυμνάσιο, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί κατά διαστήματα και στα γειτονικά 1ο Λύκειο και 1ο Γυμνάσιο Λαμίας.

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