Γιαγιά δεν έχασε το πανηγύρι στις Μαργαρίτες: Τη μετέφεραν με την ξαπλώστρα για να γιορτάσει μαζί με όλους

Μια ηλικιωμένη γυναίκα δεν μπορούσε να περπατήσει, όμως δεν έμεινε σπίτι, οι συγχωριανοί της τη μετέφεραν με την ξαπλώστρα στο πανηγύρι.

«Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν!», έγραψε ο Κρητικός καλλιτέχνης Πέτρος Μαρούλης, δημοσιεύοντας βίντεο από το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στην Κρήτη.

Το στιγμιότυπο ξεχώρισε για την αυθόρμητη κίνηση των συμμετεχόντων στο γλέντι. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, που ήταν κατάκοιτη, δεν μπορούσε να μετακινηθεί μόνη της, όμως αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για να βρεθεί στο πανηγύρι.

Τη σήκωσαν μαζί με την ξαπλώστρα

Οι παρευρισκόμενοι σήκωσαν στα χέρια την ηλικιωμένη μαζί με την ξαπλώστρα της και τη μετέφεραν μπροστά στην εξέδρα, όπου έπαιζε το μουσικό συγκρότημα. Η γυναίκα βρέθηκε έτσι ανάμεσα στους συγχωριανούς της και, μέσα στο κλίμα του γλεντιού, συμμετείχε κι εκείνη με τον δικό της τρόπο, χτυπώντας παλαμάκια στους ρυθμούς της κρητικής μουσικής.

Το βίντεο δείχνει την ηλικιωμένη να χαμογελά και να απολαμβάνει τη στιγμή, ενώ γύρω της οι υπόλοιποι συνεχίζουν το γλέντι. Μια απλή κίνηση των ανθρώπων του χωριού ήταν αρκετή για να μην αφήσουν τη γυναίκα στο σπίτι και να της δώσουν την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου και να υπενθυμίσουν πως δεν πρέπει να τους ξεχνάμε και ότι μία τόσο μικρή κίνηση μπορεί να μας ενώσει όλους και να χαρίσει όμορφες μνήμες.

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