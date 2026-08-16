Η «μικρή Μύκονος της Ισπανίας»: Το πανέμορφο χωριό της Ανδαλουσίας

Πρόκειται για την Isleta del Moro, έναν μικρό παραθαλάσσιο οικισμό στην Αλμερία, που ξεχωρίζει για τις όμορφες παραλίες, τα λευκά σπίτια και τα πολύχρωμα ψαροκάικα.

Η Isleta del Moro ανήκει στον δήμο Níjar της επαρχίας Αλμερίας της Ισπανίας και βρίσκεται μέσα στο φυσικό πάρκο Cabo de Gata. Ο μικρός οικισμός, με λίγο περισσότερους από 170 κατοίκους, απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την πόλη της Αλμερίας και θυμίζει σε αρκετά σημεία τα ελληνικά νησιά.

Η περιοχή πήρε το όνομά της από το μικρό νησάκι που βρίσκεται απέναντι από τις ακτές της. Στο παρελθόν αποτελούσε καταφύγιο για Βερβερίνους πειρατές και, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, πήρε το όνομά της από τον αρχηγό Μοχάμεντ Αράες.Σήμερα, η Isleta del Moro διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα ενός μικρού ψαροχωριού, με λευκά σπίτια, στενά δρομάκια και πολύχρωμες βάρκες. Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με τα γαλαζοπράσινα νερά, είναι ένας από τους λόγους που πολλοί την αποκαλούν «τη μικρή Μύκονο».

Η παραλία με τα κρυστάλλινα νερά

Ανάμεσα στα σημεία που ξεχωρίζουν βρίσκεται η Playa del Peñón Blanco, η μεγαλύτερη παραλία της περιοχής. Εκτείνεται σε περίπου 400 μέτρα και διαθέτει ψιλή άμμο και καθαρά, κρυστάλλινα νερά.

Ο τουρισμός και η εστίαση αποτελούν σήμερα τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος για την περιοχή. Υπάρχουν τουριστικά καταλύματα, σχολές καταδύσεων και διαδρομές πεζοπορίας, ενώ η αλιεία εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της τοπικής οικονομίας. Η Isleta del Moro συνδυάζει έτσι το τοπίο της μεσογειακής Ισπανίας με στοιχεία που θυμίζουν έντονα τα δικά μας κυκλαδίτικα τοπία.

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