Ο Ρούπερτ Γκριντ ξαναγίνεται Ρον Ουέσλι, 15 χρόνια μετά το Harry Potter

Ο Ρούπερτ Γκριντ επιστρέφει στον ρόλο που τον έκανε γνωστό, αυτό του Ρον Ουέσλι στον Harry Potter.

Ο Ρούπερτ Γκριντ, που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Ρον Ουέσλι στις ταινίες Harry Potter, ετοιμάζεται να επιστρέψει στον αγαπημένο χαρακτήρα, αυτή τη φορά υποδυόμενος τον Ρον ως ενήλικα στη θεατρική παράσταση-συνέχεια της ιστορίας στη Νέα Υόρκη.

Σήμερα, στα 38 του χρόνια, θα ενταχθεί στο καστ της θεατρικής παραγωγής Harry Potter and the Cursed Child στο Broadway για τέσσερις μήνες, ξεκινώντας από τον επόμενο Φεβρουάριο. Η παράσταση συναντά ξανά τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη ως ενήλικες, 19 χρόνια μετά τα γεγονότα των αρχικών βιβλίων και ταινιών. Ο Ρον και η Ερμιόνη είναι πλέον παντρεμένοι και ετοιμάζονται να στείλουν την κόρη τους στο Χόγκουαρτς.

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