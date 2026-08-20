«Χρυσή» αποζημίωση στις έφηβες που κρέμονταν ανάποδα επί 25 λεπτά σε λούνα παρκ

Τόσοι πολλοί άνθρωποι έκαναν εμετό εκείνη τη στιγμή, κατέθεσε για το περιστατικό η 16χρονη.

Δύο έφηβες που ήταν ανάμεσα στους 28 ανθρώπους οι οποίοι κρέμονταν ανάποδα επί 25 λεπτά σε παιχνίδι που χάλασε σε λούνα παρκ στις ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση ύψους 550.000 δολάρια για το τραυματικό γεγονός.

Η Ξιτλάτι Γκόμεζ Σαλές και η Έβι Γιανότα, οι οποίες ήταν μόλις 13 και 14 ετών όταν έγινε το περιστατικό φοβήθηκαν ότι θα πέσουν από ύψος 30 μέτρων και θα σκοτωθούν όταν κόλλησαν στο παιχνίδι.

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