«Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις τις πυρκαγιές του αύριο με τη νοοτροπία του χθες»
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Μια μέρα στη δουλειά με τον πυροσβέστη δασικών επιχειρήσεων, Μανώλη Ρεντίνα
Δεν υπάρχει «τυπική» μέρα στη δουλειά για έναν πυροσβέστη δασικών επιχειρήσεων. Η ημέρα μπορεί να ξεκινήσει με εκπαίδευση, έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού και, λίγες ώρες αργότερα, ένας συναγερμός να τον οδηγήσει στην καρδιά μιας δασικής πυρκαγιάς.
Εκεί, ο άνεμος, το ανάγλυφο και η συμπεριφορά της φωτιάς αλλάζουν διαρκώς τα δεδομένα, απαιτώντας ψυχραιμία, ταχύτητα και απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα.
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