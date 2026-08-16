«Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις τις πυρκαγιές του αύριο με τη νοοτροπία του χθες»

Μια μέρα στη δουλειά με τον πυροσβέστη δασικών επιχειρήσεων, Μανώλη Ρεντίνα

Δεν υπάρχει «τυπική» μέρα στη δουλειά για έναν πυροσβέστη δασικών επιχειρήσεων. Η ημέρα μπορεί να ξεκινήσει με εκπαίδευση, έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού και, λίγες ώρες αργότερα, ένας συναγερμός να τον οδηγήσει στην καρδιά μιας δασικής πυρκαγιάς.

Εκεί, ο άνεμος, το ανάγλυφο και η συμπεριφορά της φωτιάς αλλάζουν διαρκώς τα δεδομένα, απαιτώντας ψυχραιμία, ταχύτητα και απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα.



Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr