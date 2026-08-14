Ούτε στην Βραζιλία ούτε στο Μεξικό: Αυτή είναι η παραλία με τους πιο πολλούς επισκέπτες

Η Dameisha Beach στο Σεντζέν είναι τόσο δημοφιλής, που οι αρχές επιτρέπουν πλέον την είσοδο σε έως και 80.000 ανθρώπους την ημέρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Στην νοτιοανατολική Κίνα, και συγκεκριμένα στην πόλη Σεντζέν βρίσκεται η παραλία Dameisha, ένας διάσημος πολυσύχναστος προορισμός, ακόμη και για τα δεδομένα της πυκνοκατοικιμένης αυτής χώρας. Η αμμώδης ακτογραμμή μήκους 1,8 χιλιομέτρων μετατρέπεται τα Σαββατοκύριακα σε μια πραγματική λαοθάλασσα, με τις αρχές να αναγκάζονται να περιορίζουν τον αριθμό των επισκεπτών.

Για να καταλάβει κανείς πόσο ασφυκτικά γεμάτη μπορεί να γίνει η Dameisha τους καλοκαιρινούς μήνες, αρκούν μερικές μόνο διαδικτυακές κριτικές. Ορισμένοι παραπονιούνται ότι δεν κατάφεραν καν να φτάσουν μέχρι το νερό, επειδή η παραλία ήταν τόσο γεμάτη κόσμο.

Μέχρι και 200.000 άνθρωποι ταυτόχρονα

Η Dameisha είναι δημόσια παραλία, επομένως θεωρητικά μπορεί να τη χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε. Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι αρχές του Σεντζέν αποφάσισαν να περιορίσουν τον αριθμό των επισκεπτών σε 80.000 ημερησίως από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, προκειμένου να αποφευχθεί ο υπερβολικός συνωστισμός. Οι επισκέπτες πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά κράτηση για να εξασφαλίσουν την είσοδό τους την ημέρα που επιθυμούν.

Και μπορεί οι 80.000 άνθρωποι να ακούγονται ήδη υπερβολικά πολλοί, όμως αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η Dameisha έχει φιλοξενήσει έως και 200.000 ανθρώπους ταυτόχρονα, κάνοντας ακόμη και την απλή μετακίνηση σχεδόν αδύνατη, πόσο μάλλον την ηλιοθεραπεία ή το κολύμπι.

Παραδόξως, ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στον συνωστισμό είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες. Υπάρχουν πολλές γραμμές λεωφορείων που οδηγούν στην παραλία και, κυρίως, ένας σταθμός μετρό βρίσκεται ακριβώς απέναντί της. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πρόσβαση είναι δωρεάν, αυτό κάνει τη Dameisha ιδιαίτερα δημοφιλή τόσο στους ντόπιους όσο και στους τουρίστες.

Παρά τις αρνητικές κριτικές αε πολλές πλατφόρμες, η παραλία Dameisha παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ φωτογραφίες από το πλήθος που συγκεντρώνεται εκεί γίνονται συχνά viral στο διαδίκτυο.

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