Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τήνο: Ισχυροί άνεμοι ανήμερα της Παναγίας δυσκολεύουν την κατάσβεση

Στο νησί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 9 μποφόρ.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026 στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Τριαντάρο της Τήνου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 16:45 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Παράλληλα, σημαντική είναι η βοήθεια των υδροφόρων οχημάτων του Δήμου Τήνου.

Δύσκολες οι συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων

Το έργο της κατάσβεσης γίνεται ιδιαίτερα δύσκολο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, οι οποίοι ξεπερνούν τα 9 μποφόρ και αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς.

Η Τήνος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, γεγονός απαιτεί αυξημένη επιφυλακή από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.

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