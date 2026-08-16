Παπαδόπουλος: Περιθώριο για ακόμα 6-7 ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ μέχρι το τέλος της χρονιάς

Ο γνωστός σεισμολόγος αναλύει τη στατιστική συχνότητα της παγκόσμιας σεισμικής έξαρσης και ξεκαθαρίζει αν υπάρχει αλληλοσυσχέτιση των πρόσφατων χτυπημάτων του Εγκέλαδου

Για την έντονη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σε διάφορα σημεία του πλανήτη μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο διδάκτορας Σεισμολογίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

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