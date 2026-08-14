Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ: “Ερωτευτήκαμε παράφορα και ήταν τόσο απλό”

Η Νικόλ Κίντμαν μιλά πρώτη φορά τόσο αναλυτικά για τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ στα 22 της - που απασχόλησε όσο κανένας άλλος τη showbiz εκείνης της εποχής.

Υπήρξε ένας από τους πιο πολυσυζητημένους γάμους του Χόλιγουντ, όμως για τη Νικόλ Κίντμαν η σχέση της με τον Τομ Κρουζ, τουλάχιστον στην αρχή της, ήταν πολύ πιο απλή απ’ όσο μπορεί να φαντάζεται κανείς σήμερα. Η ηθοποιός, που παντρεύτηκε τον, επίσης, ηθοποιό σε ηλικία μόλις 22 ετών, προέβη σε μια σπάνια προσωπική αναφορά σε εκείνη την περίοδο της ζωής της, μιλώντας για έναν έρωτα που, όπως λέει, ήρθε φυσικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Σε συνέντευξη της στη βρετανικη Vogue, η 59χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για το πώς ήταν να βρίσκεται από τόσο νεαρή ηλικία στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αλλά και για τις προειδοποιήσεις που είχε δεχθεί τότε σχετικά με το πώς ο γάμος της με έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του κινηματογράφου θα μπορούσε να επηρεάσει την καριέρα της.

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