Βασιλιάς Κάρολος: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για το περιστατικό που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή

Δεκαετίες μετά την τραγωδία στην Ελβετία που στοίχισε τη ζωή στον στενό του φίλο, ο Βρετανός μονάρχης θυμάται τη στιγμή που γλίτωσε από θαύμα.

Σπάνια αναφέρεται δημόσια σε εκείνη τη μαύρη μέρα του 1988, όμως μια πρόσφατη συνάντησή του στο Κάστρο του Mey στη Σκωτία έφερε ξανά στην επιφάνεια τις πιο σκοτεινές αναμνήσεις του. Ο Βασιλιάς Κάρολος φιλοξένησε στα πλαίσια της 50ής επετείου την ομάδα διάσωσης Assynt Mountain Rescue Team και, μιλώντας μαζί τους, περιέγραψε την επιβίωσή του από τη φονική χιονοστιβάδα ως μια «πολύ οριακή στιγμή» (a close thing).

Όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της ομάδας διάσωσης, Ben Dyson, η τραυματική εκείνη εμπειρία παραμένει ολοζώντανη στη μνήμη του Καρόλου, προσφέροντάς του κατανόηση για την επικινδυνότητα των βουνών και το ανεκτίμητο έργο των διασωστών.

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