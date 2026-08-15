Στα Μετέωρα η Madonna: Έφτασε με ελικόπτερο στη Μονή Βαρλαάμ από την Κέρκυρα

Η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στη Μονή Βαρλαάμ την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου και ξεναγήθηκε από τον Καθηγούμενο πατέρα Βενέδικτο.

Στα Μετέωρα βρέθηκε η Madonna, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερη και διακριτική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ, την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

Η διάσημη τραγουδίστρια βρίσκεται στην Ελλάδα από τις 11 Αυγούστου για τις καλοκαιρινές διακοπές της και επέλεξε την Κέρκυρα ως έναν από τους βασικούς προορισμούς της, όπου γιόρτασε και τα 68α γενέθλιά της έχοντας κοντά της την οικογένεια και φίλους της.

Από την Κέρκυρα στα Μετέωρα με ελικόπτερο

Όπως μετέδωσε το trikalavoice.gr, το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου η Madonna αναχώρησε με ελικόπτερο από την Κέρκυρα με προορισμό τα Μετέωρα, με το ελικόπτερο να προσγειώνεται στην περιοχή της Περιστέρας.

Από εκεί η ίδια κατευθύνθηκε προς την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, όπου πραγματοποίησε ιδιωτική επίσκεψη και ξεναγήθηκε στους χώρους της μονής από τον Καθηγούμενο, πατέρα Βενέδικτο

Η παραμονή της ήταν σύντομη και έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο η παρουσία μιας από τις μεγαλύτερες σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής στα Μετέωρα δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η Μονή Βαρλαάμ, γνωστή και ως Μονή των Αγίων Πάντων, είναι ένα από τα έξι ενεργά μοναστήρια των Μετεώρων και βρίσκεται στην κορυφή ενός εντυπωσιακού βράχου. Η μοναστική παράδοση στην περιοχή συνδέεται με τους αδελφούς Νεκτάριο και Θεοφάνη Αψαράδες, οι οποίοι οργάνωσαν τη μονή στις αρχές του 16ου αιώνα.

Το καθολικό της μονής είναι αφιερωμένο στους Αγίους Πάντες, ενώ ο χώρος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς και ιστορικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Η Madonna φαίνεται πως συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της στη χώρα μας, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι μετά την Κέρκυρα και τα Μετέωρα ενδέχεται να ακολουθήσει η Πάτμος.

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