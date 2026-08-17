Tα τραγούδια που σημάδεψαν τα καλοκαίρια της 00s εφηβείας μας

Ένα μικρό ταξίδι σε καλοκαίρια με μπόλικη νοσταλγία και τραγούδια που σημάδεψαν τις αναμνήσεις μας σε πιο ανέμελες εποχές.

Είναι στιγμή που λίγο πριν σε πάρει ο ύπνος, ακούς την κλασική διαφήμιση του Compact Disc Club.

Ανεξαρτήτως αυτού, τα καλοκαίρια μας είχαν τη δική τους μουσική, τα δικά τους τραγούδια που έγιναν αναπόσπαστα κομμάτια των αναμνήσεών μας σε εποχές που ήταν πιο ήσυχες. Πιο νορμάλ τολμώ να πω.

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