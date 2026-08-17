Πώς η Σουηδία «έλυσε» το μεταναστευτικό πρόβλημά της - Σε χαμηλό 40 ετών οι αιτήσεις ασύλου το 2026

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο υπουργός Μετανάστευσης οι αιτήσεις ασύλου μειώθηκαν κατά 75%

Οι σκανδιναβικές χώρες θεωρούνται ως Γη της Επαγγελίας για τις καραβιές των μεταναστών που φθάνουν στην Ευρώπη. Οι χώρες του Βορρά είναι συνήθως ο τελικός στόχος τους.

Με πρόσφατο παράδειγμα τη Θέουτα, οι επιπτώσεις της οποίας μένουν να φανούν, αλλά και νωρίτερα, με την απόφαση της Ισπανίας να χορηγήσει καθεστώς νομιμότητας σε χιλιάδες παράτυπους μετανάστες, οι χώρες «όνειρο» αυστηροποιούν πλέον το πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής τους.

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