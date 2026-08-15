Πέθανε ο Στέφανος Μάνος σε ηλικία 87 ετών

Ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια πολυετή πολιτική διαδρομή και έντονη παρουσία στον δημόσιο διάλογο.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής Στέφανος Μάνος, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και συχνά αιρετικές παρουσίες της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής. Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή άνθρωποι από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.

Ο Στέφανος Μάνος υπήρξε σταθερός υποστηρικτής του οικονομικού φιλελευθερισμού, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της ανάγκης για ένα μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος. Οι τοποθετήσεις του ήταν συχνά ευθείες και προκαλούσαν αντιδράσεις, ακόμη και όταν ερχόταν σε σύγκρουση με τις κομματικές γραμμές των παρατάξεων στις οποίες συμμετείχε.

Από τον επιχειρηματικό κόσμο στη Νέα Δημοκρατία

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου 1939 και πριν από την είσοδό του στην πολιτική ακολούθησε ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία στο εξωτερικό. Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Πριν ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, εργάστηκε για περίπου 11 χρόνια στον επιχειρηματικό χώρο. Το 1977 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και από τότε παρέμεινε για αρκετές δεκαετίες στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του ανέλαβε κυβερνητικές θέσεις στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Γεωργίου Ράλλη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, υφυπουργός Δημοσίων Έργων, υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας, υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στο πολιτικό του έργο συνδέθηκε με σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές και το περιβάλλον, όπως η αναμόρφωση της Πλάκας, η προώθηση της σύμβασης για το Μετρό, ο σχεδιασμός της Αττικής Οδού και η εφαρμογή της απόσυρσης των παλαιών και ρυπογόνων αυτοκινήτων.

Οι Φιλελεύθεροι και η Δράση

Το 1999 έκανε ένα ακόμη βήμα στην πολιτική του πορεία ιδρύοντας το κόμμα των Φιλελευθέρων, επιχειρώντας να εκφράσει έναν αυτόνομο πολιτικό χώρο με επίκεντρο τον οικονομικό φιλελευθερισμό και τις μεταρρυθμίσεις.

Δέκα χρόνια αργότερα, το 2009, υπήρξε συνιδρυτής της Δράσης. Ακόμη και όταν απομακρύνθηκε από την ενεργό κοινοβουλευτική δράση, συνέχισε να παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο, σχολιάζοντας τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

Ο Μάνος παρέμεινε μέχρι τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα ενεργός στον δημόσιο διάλογο, υπερασπιζόμενος σταθερά την ανάγκη περιορισμού του πελατειακού κράτους, αξιολόγησης στον δημόσιο τομέα και αλλαγών στην ελληνική οικονομία.

Για την προσφορά του είχε τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής. Ήταν παντρεμένος και πατέρας πέντε παιδιών.

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