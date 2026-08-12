Απάντησε η Λατινοπούλου για το επεισόδιο στην Τήνο: «Κλασική περίπτωση γύφτων – Δεν είναι η πρώτη φορά»

Όλα όσα είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου για το επεισόδιο, τις απειλές και τη στιγμή που η μητέρα της φοβήθηκε στην Τήνο.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» βρέθηκε το πρωί η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, προκειμένου να μιλήσει για το σοβαρό φραστικό επεισόδιο που σημειώθηκε εις βάρος της χθες στο λιμάνι της Τήνου, με πρωταγωνιστές μια ομάδα Ρομά.

Η ευρωβουλευτής περιέγραψε καρέ-καρέ πώς ξεκίνησε η ένταση, έκανε λόγο για απειλές και απόπειρα χειροδικίας, ενώ σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τόσο τη στάση των παρευρισκόμενων όσο και τη γενικότερη συμπεριφορά της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας.

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