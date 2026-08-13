ΔΕΘ: Το τρίπτυχο της κυβερνητικής ατζέντας – Μισθοί, εισφορές και φόροι στο «καλάθι» του Πρωθυπουργού

Οι 3 πυλώνες των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης - Οικονομικές παρεμβάσεις και δομικές μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα.

Το τρίπτυχο «αυξήσεις μισθών – μείωση ασφαλιστικών εισφορών – μείωση περισσότερων φόρων» θα διατρέχει το «καλάθι» του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με στόχο η ενίσχυση των εισοδημάτων να είναι αισθητή στην τσέπη των πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της αναζήτησης και μέτρων που θα ενισχύσουν τις απολαβές των μισθωτών, υψώνοντας ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια, αλλά χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα το μισθολογικό κόστος για τους εργοδότες, εξετάζεται και η αύξηση του ημερήσιου ορίου της κάρτας σίτισης στα 10 ευρώ. Πρόκειται για αίτημα των παραγωγικών και συνδικαλιστικών φορέων που έχει διατυπωθεί πολλά χρόνια και φαίνεται πως εκτός απροόπτου οδεύει προς υλοποίηση.



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