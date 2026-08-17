Overthinking: Γιατί το μυαλό σου δεν «κλείνει» το βράδυ - Και οι 8 «κρυφοί» λόγοι σύμφωνα με τους ψυχολόγους
Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο είδος εξάντλησης που προέρχεται από τη μάχη με το ίδιο σου το μυαλό: αυτό το βαθύ, πνευματικό άδειασμα όταν ο εγκέφαλος αρνείται να «κατεβάσει τον διακόπτη». Όλοι έχουμε βρεθεί εκεί στις 1:00 το πρωί, να αναλύουμε ξανά και ξανά μια συζήτηση που έγινε πριν από τρεις εβδομάδες.
Οι ψυχολόγοι, ωστόσο, αποκαλύπτουν κάτι που αλλάζει τα πάντα: η μάχη δεν δίνεται στις σκέψεις σου, αλλά στο «υπόβαθρο» που τις δημιουργεί. Όταν μια αγχώδης σκέψη φτάσει στη συνείδησή σου, το έδαφος έχει ήδη προετοιμαστεί ώρες, μέρες ή και χρόνια πριν. Η υπερανάλυση δεν είναι το πρόβλημα, αλλά το σύμπτωμα ενός εγκεφάλου που έχει προγραμματιστεί να εγκλωβίζεται σε σκέψεις.
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