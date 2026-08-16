Δείτε ποιο θρεπτικό συστατικό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στη μακροπρόθεσμη προστασία της καρδιαγγειακής υγείας.

Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι η μείωση της πρόσληψης νατρίου μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, αλλά αποδεικνύεται ότι το νάτριο δεν είναι το μόνο θρεπτικό συστατικό που πρέπει να λάβετε υπόψη εάν διαχειρίζεστε την υπέρταση. Στην πραγματικότητα, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι μόνο η μισή εξίσωση.

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας πρόσφατης έκθεσης που δημοσιεύτηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition, η οποία διερεύνησε εναλλακτικές διατροφικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης – έναν αξιόλογο στόχο, καθώς η μέση ημερήσια πρόσληψη νατρίου στους ενήλικες παραμένει σημαντικά πάνω από τα συνιστώμενα επίπεδα. Τελικά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αύξηση της πρόσληψης καλίου σε συνδυασμό με τη μείωση της πρόσληψης νατρίου μπορεί να είναι η καλύτερη στρατηγική για τη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης.

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