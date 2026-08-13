Μηχανικός της NASA βρήκε δεύτερη δουλειά που της αποφέρει πάνω από 25.000 ευρώ τον μήνα χάρη στη … φωνή της

Μηχανικός της NASA επένδυσε μόλις 180 ευρώ για να γίνει voice artist και σήμερα, παράλληλα με τη δουλειά της, κερδίζει πάνω από 25.000 ευρώ τον μήνα.

Η Eryn Andrews εργάζεται εδώ και 14 χρόνια ως μηχανικός στη NASA, όμως το 2022 αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι εντελώς διαφορετικό για να αυξήσει τα εισοδήματά της.

Με μια επένδυση περίπου 180 ευρώ σε ένα μάθημα εκφωνήσεων, ένα μικρόφωνο και έναν αυτοσχέδιο χώρο ηχογράφησης, ξεκίνησε να εργάζεται περιστασιακά ως voice artist για διαφημίσεις. Η επιλογή της αποδείχθηκε ιδιαίτερα προσοδοφόρα, καθώς σήμερα τα συνολικά μηνιαία εισοδήματά της ξεπερνούν τα 25.000 ευρώ.

Από τη NASA στις διαφημίσεις

Η Andrews είναι μηχανικός ανθρώπινης απόδοσης σε κέντρο της NASA και δεν αποφάσισε να αναζητήσει δεύτερη δουλειά επειδή αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Ήθελε, όπως εξηγεί, μεγαλύτερη οικονομική άνεση στο τέλος του μήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός είχε αυξήσει σημαντικά το κόστος ζωής στις ΗΠΑ. Η δεύτερη επαγγελματική της δραστηριότητα της επέτρεψε να ταξιδέψει περισσότερο, να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο και να δημιουργήσει αποταμίευση για τις μελλοντικές σπουδές του γιου της.

«Πιθανότατα είμαι πιο χαλαρή από ποτέ στην ενήλικη ζωή μου. Δεν χρειάζεται να μετράω κάθε σεντ», ανέφερε. Το μεγάλο της πλεονέκτημα στον χώρο της εκφώνησης είναι η ιδιαίτερη, ελαφρώς βραχνή χροιά της φωνής της. Χάρη σε αυτήν έχει αναλάβει διαφημιστικές δουλειές για μεγάλες εταιρείες, μεταξύ άλλων την Apple, την Coca-Cola και την PetSmart. Παρά τα υψηλά έσοδα, η Andrews ξεκαθαρίζει ότι η δεύτερη δουλειά της δεν έχει σταθερή ροή. Υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες μπορεί να περάσουν ακόμη και εβδομάδες χωρίς κάποια νέα πρόταση. Η επιτυχία της, ωστόσο, της έχει ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερα projects, όπως μεταγλωττίσεις για οπτικοακουστικές παραγωγές και βιντεοπαιχνίδια. Παρότι πλέον έχει μια ιδιαίτερα επικερδή δεύτερη επαγγελματική δραστηριότητα, δεν σκέφτεται να εγκαταλείψει τη NASA, καθώς χαρακτηρίζει τη δουλειά της εκεί «προκλητική και ανταποδοτική».

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