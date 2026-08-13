Καρπούζι: Τι κάνει στα νεφρά – Οφέλη, κίνδυνοι και πόσο να τρώτε

Τα οφέλη υγείας του καρπουζιού με ειδική εστίαση στα νεφρά σας.

Το καρπούζι αποτελείται περίπου από 91% νερό, είναι χαμηλό σε νάτριο και θερμίδες, και παρέχει βιταμίνη C, κάλιο, λυκοπένιο και το αμινοξύ κιτρουλίνη. Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να υποστηρίξουν την ενυδάτωση και την καρδιαγγειακή υγεία: και τα δύο σχετίζονται με την υγιή λειτουργία των νεφρών.

Αλλά το καρπούζι δεν «καθαρίζει» ούτε αποτοξινώνει τα νεφρά. Τα οφέλη του για τα νεφρά είναι κυρίως έμμεσα και τα άτομα με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) μπορεί να χρειαστεί να προσέχουν το μέγεθος της μερίδας, επειδή το καρπούζι συνεισφέρει τόσο σε υγρά όσο και σε κάλιο.

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