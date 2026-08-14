«Βάλε πίσω ρε μ@λ@κα!»: «Απόγονος» του καπετάνιου του Τιτανικού έριξε το ιστιοπλοϊκό σε δεμένα σκάφη στον Κάλαμο (vid)

Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι του Καλάμου όταν ιστιοφόρο έχασε τον έλεγχο κατά την είσοδό του και έπεσε πάνω σε σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στην προβλήτα.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι του Καλάμου όταν ένα ιστιοπλοϊκό, κατά την προσπάθειά του να εισέλθει στον χώρο, προσέκρουσε διαδοχικά σε σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στο σημείο.

Στο ιστιοφόρο επέβαιναν συνολικά 7 άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στο λιμάνι δεν υπήρχαν επιβαίνοντες.

Οι φωνές και η προσπάθεια να απομακρυνθεί

Βίντεο που καταγράφει το περιστατικό δείχνει το ιστιοφόρο να κινείται μέσα στο λιμάνι και να προσκρούει διαδοχικά στα ελλιμενισμένα σκάφη, προκαλώντας αναστάτωση στους ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή.

Την ώρα των προσκρούσεων ακούγονται -μερικές όχι και τόσο ψύχραιμες- φωνές από παρευρισκόμενους, οι οποίοι προσπαθούν να προειδοποιήσουν τον χειριστή και να τον κατευθύνουν ώστε να αποφευχθούν νέες συγκρούσεις.

Από τις προσκρούσεις προκλήθηκαν ζημιές στα ελλιμενισμένα σκάφη, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το ιστιοφόρο κατέληξε πάνω τους διερευνώνται.

Μετά το περιστατικό, ο χειριστής του ιστιοπλοϊκού προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

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