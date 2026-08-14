Όσο 17 γήπεδα ποδοσφαίρου: Αρχαιολόγος εντόπισε τεράστιο φρούριο 120.000 τ.μ. στην Τουρκία

Οι αρχαιολόγοι εξετάζουν πιθανή σύνδεση του τεράστιου φρουρίου με το βασίλειο του Ουραρτού χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η ακριβής χρονολόγηση και ταυτότητά του.

Μια παράξενη εικόνα στις δορυφορικές φωτογραφίες ήταν αρκετή για να οδηγήσει έναν αρχαιολόγο σε ένα εντυπωσιακό εύρημα στην ανατολική Τουρκία. Στην περιοχή του χωριού Μεσσιντλί, στην επαρχία Μους, εντοπίστηκε ένα τεράστιο οχυρωμένο συγκρότημα που καταλαμβάνει περίπου 120.000 τετραγωνικά μέτρα και περιβάλλεται από τείχη συνολικού μήκους περίπου 1,4 χιλιομέτρων.

Ο αρχαιολόγος Μελίκ Μιρμπέι Ομερόγλου παρατήρησε στις δορυφορικές εικόνες ορισμένα ίχνη που δεν ταίριαζαν με τη φυσική μορφολογία του εδάφους. Η επιτόπια έρευνα που ακολούθησε έδειξε ότι οι σχηματισμοί αυτοί αποτελούσαν τμήματα ενός εκτεταμένου αρχαίου οχυρωμένου οικισμού, τον οποίο ο ίδιος ονόμασε «Dev Kale», δηλαδή «Γιγάντιο Φρούριο».

Ένα φρούριο όσο 17 γήπεδα ποδοσφαίρου

Η έκταση του χώρου αντιστοιχεί περίπου σε 17 γήπεδα ποδοσφαίρου, ενώ τα τείχη που τον περιβάλλουν φτάνουν συνολικά το 1,4 χιλιόμετρο. Στο εσωτερικό τους έχουν διατηρηθεί και άλλα ίχνη κατασκευών, γεγονός που δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα μεμονωμένο οχυρωματικό έργο αλλά για έναν μεγαλύτερο εγκατεστημένο οικισμό

Τα σωζόμενα τμήματα των τειχών έχουν ύψος περίπου δύο μέτρα στην εσωτερική πλευρά, ενώ σε ορισμένα σημεία φτάνουν τα τέσσερα μέτρα στην εξωτερική. Η κατασκευή τους παρουσιάζει κυκλώπεια και πολυγωνική λιθοδομία, με μεγάλους λίθους που έχουν τοποθετηθεί ώστε να δημιουργούν ιδιαίτερα ανθεκτικές κατασκευές

Οι συγκεκριμένες τεχνικές παρουσιάζουν ομοιότητες με οχυρώσεις της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου που έχουν εντοπιστεί στην ανατολική Τουρκία, μεταξύ άλλων στην περιοχή του Βαν. Για αυτόν τον λόγο οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο το φρούριο να συνδέεται με την πρώιμη περίοδο του βασιλείου του Ουραρτού, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη οριστική αρχαιολογική ταύτιση.

Στο βόρειο τμήμα του χώρου διακρίνονται ίχνη και άλλων κατασκευών, ενώ στο νότιο τμήμα εντοπίστηκε μια κυκλική κατασκευή ή κοιλότητα με διάμετρο περίπου 50 μέτρων, η οποία είναι χτισμένη με μικρότερες πέτρες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ενδέχεται να σχετίζεται με τη διαχείριση ή την αποθήκευση νερού, όμως η ακριβής χρήση της δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

Γιατί είναι σημαντική η ανακάλυψη

Η πιθανή σύνδεση με το Ουραρτού είναι αυτή που κάνει την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική. Το βασίλειο του Ουραρτού αναπτύχθηκε στην περιοχή γύρω από τη λίμνη Βαν κατά την Εποχή του Σιδήρου και από τον 9ο έως τον 7ο αιώνα π.Χ. επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος της ανατολικής Ανατολίας, της σημερινής Αρμενίας και περιοχών του βορειοδυτικού Ιράν.

Η θέση του συγκεκριμένου φρουρίου βρίσκεται κοντά σε διαδρομές που συνδέονται με την εξάπλωση του Ουραρτού προς τα δυτικά. Η περιοχή σχετίζεται επίσης με ένα αρχαίο οδικό δίκτυο που αποδίδεται στο βασίλειο και θεωρείται σημαντικό για την κατανόηση των μετακινήσεων και της οργάνωσης της εποχής.

Υπάρχει μάλιστα ένα ακόμη μεγαλύτερο ερώτημα. Η περιοχή της Μους έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με την αναζήτηση της Αρζασκούν, ενός οικισμού που θεωρείται σημαντικός για την πρώιμη ιστορία του Ουραρτού αλλά η ακριβής θέση του δεν έχει προσδιοριστεί με βεβαιότητα.

Ο Ομερόγλου εκτιμά ότι η αρχιτεκτονική, το μέγεθος και η στρατηγική θέση του νέου φρουρίου μπορούν να προσφέρουν νέα στοιχεία στη συγκεκριμένη συζήτηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το «Dev Kale» έχει ταυτοποιηθεί ως η Αρζασκούν. Για κάτι τέτοιο απαιτείται συστηματική αρχαιολογική έρευνα, μελέτη κεραμικής και άλλων ευρημάτων, αλλά και επιστημονικές μεθόδους χρονολόγησης.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη δεχθεί αίτημα για την επίσημη καταγραφή και προστασία του αρχαιολογικού χώρου. Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω έρευνα σε ένα σημείο που μέχρι πρόσφατα δεν είχε καταγραφεί ως ένα από τα σημαντικά οχυρωμένα κατάλοιπα της περιοχής.

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