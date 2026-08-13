Ηράκλειο: Συνελήφθη ζευγάρι με 1,7 κιλά κοκαΐνης και εκατοντάδες ενέσεις αναβολικών – Τα παρέδιδαν σε 32χρονο

Στα χέρια της Δίωξης Ναρκωτικών έπεσαν τρία άτομα στο Ηράκλειο, καθώς φέρονται να διακινούσαν κοκαΐνη, αναβολικά δισκία και ενέσιμα σκευάσματα.

Τρία άτομα, ένα ζευγάρι Ελλήνων και ένας αλλοδαπός, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών στο Ηράκλειο, καθώς φέρονται να είχαν στην κατοχή τους και να διακινούσαν κοκαΐνη και αναβολικά.

Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Τετάρτης, όταν ένας 35χρονος Έλληνας και μια 22χρονη Ελληνίδα, που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, εντοπίστηκαν να παραδίδουν τσάντα σε 32χρονο αλλοδαπό.

1,7 κιλά κοκαΐνης και χιλιάδες αναβολικά

Κατά τον έλεγχο και τις έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του 32χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαΐνης

3.550 αναβολικά δισκία

736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα

2.100 ευρώ

3 κινητά τηλέφωνα

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο μοτοσυκλέτες και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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