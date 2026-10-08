«Της τραβάει δύο μπουνιές στην κοιλιά» λέει η μητέρα εγκύου θύματος 17χρονου Ρομά

Μια έγκυος γυναίκα στη Νίκαια δέχθηκε άγρια επίθεση και ληστεία, με χτυπήματα στην κοιλιά που προκάλεσαν ανησυχία για την εγκυμοσύνη της.

Αγωνία για την πορεία της εγκυμοσύνης της βιώνει μια γυναίκα που, σύμφωνα με την οικογένειά της, έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας από 17χρονο Ρομά στη Νίκαια.

Η νεαρή έγκυος φέρεται να δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα και κλωτσιές στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί για ιατρική φροντίδα.

Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr