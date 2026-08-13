Νέο ρεκόρ στις αλυκές Μπόνβιλ: 64χρονος συνταξιούχος πιλότος έπιασε 653,9 χλμ./ώρα με αυτοκίνητο υδρογόνου (vid)
Ο Βρετανός οδηγός Άντι Γκριν κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητα που κινούνται με υδρογόνο, φτάνοντας τα 653,908 χλμ./ώρα στις αλυκές Μπόνβιλ της Γιούτα, στις ΗΠΑ.
Ο 64χρονος συνταξιούχος πιλότος της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας πέτυχε την επίδοση με ένα ειδικά σχεδιασμένο όχημα μήκους 9,75 μέτρων και ισχύος 1.600 ίππων, το οποίο κατασκευάστηκε από τη βρετανική εταιρεία JCB.
Οι δύο κινητήρες υδρογόνου
Το όχημα διαθέτει δύο κινητήρες εσωτερικής καύσης υδρογόνου. Οι κινητήρες αναμειγνύουν πεπιεσμένο υδρογόνο με αέρα και στη συνέχεια το μείγμα αναφλέγεται, παράγοντας την απαιτούμενη ισχύ για την επίτευξη της υψηλής ταχύτητας. Η επίδοση των 653,908 χλμ./ώρα ξεπέρασε σημαντικά το προηγούμενο ρεκόρ στην κατηγορία, το οποίο ήταν 298,5 χλμ./ώρα.
Ο Γκριν έχει ήδη γράψει ιστορία στην ταχύτητα. Το 1997, οδηγώντας το Thrust SSC, κατέγραψε 1.227,985 χλμ./ώρα, επίδοση που του χάρισε το απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στην ξηρά και τον έκανε τον πρώτο άνθρωπο που έσπασε το φράγμα του ήχου με αυτοκίνητο. Από το 2006, ο ίδιος κατέχει επίσης το ρεκόρ ταχύτητας στην ξηρά για όχημα με κινητήρα ντίζελ, έχοντας φτάσει τα 563,4 χλμ./ώρα, και πάλι στις αλυκές Μπόνβιλ.
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