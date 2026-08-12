Έριξαν 90 πλωτές πλατφόρμες από ελικόπτερο για να σώσουν έναν υγρότοπο: Τρία χρόνια μετά, η φύση επιστρέφει

Το 2023, 90 πλωτές πλατφόρμες με γηγενή φυτά τοποθετήθηκαν από ελικόπτερο σε υγρότοπο της Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ένα χωροκατακτητικό φυτό.

Το 2023, ειδικοί περιβάλλοντος στην πολιτεία της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ προχώρησαν σε μια ασυνήθιστη επιχείρηση για την αποκατάσταση ενός υποβαθμισμένου υγροτόπου.

Με τη βοήθεια ενός ελικοπτέρου, τοποθέτησαν 90 μικρές πλωτές πλατφόρμες στον υγρότοπο. Κάθε κατασκευή φιλοξενούσε προσεκτικά επιλεγμένα γηγενή φυτά, με στόχο να δημιουργηθούν νέες εστίες βλάστησης χωρίς αυτά να χρειάζεται να ανταγωνιστούν άμεσα το χωροκατακτητικό είδος που είχε εξαπλωθεί στην περιοχή.

Η μάχη με το εισβολικό φυτό

Την επιχείρηση οργάνωσε το Τμήμα Φυσικών Πόρων των Φυλών Tulalip, με επικεφαλής τον οικολόγο Todd Gray και τη βιολόγο Michelle Bahnick. Ο βασικός στόχος ήταν να περιοριστεί η εξάπλωση ενός ξενικού φυτού που είχε διαταράξει τη φυσική ισορροπία της βλάστησης και απειλούσε τον υγρότοπο. Οι πλωτές πλατφόρμες έδωσαν στα γηγενή φυτά χώρο για να αναπτυχθούν μακριά από τον άμεσο ανταγωνισμό του εισβολικού φυτού.

Η χρήση ελικοπτέρου επέτρεψε επίσης στους τεχνικούς να τοποθετήσουν τις κατασκευές σε σημεία που ήταν δύσκολα προσβάσιμα, χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν βαριά μηχανήματα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιπλέον ζημιές στον ευαίσθητο υγρότοπο.

Τρία χρόνια μετά, η φύση δίνει τις πρώτες απαντήσεις

Το εγχείρημα ονομάστηκε Oxbow Pallet Project και το 2026 βρίσκεται σε σημαντική φάση παρακολούθησης. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν η γηγενής βλάστηση έχει καταφέρει να ριζώσει, να αναπτυχθεί και να εξαπλωθεί όπως είχε σχεδιαστεί. Ωστόσο, η επιτυχία του εγχειρήματος δεν κρίνεται μόνο από τα φυτά.

Ένα από τα σημαντικότερα σημάδια είναι η επιστροφή της πανίδας στην περιοχή. Οι ερευνητές έχουν ήδη παρατηρήσει έντομα, αμφίβια και πουλιά να χρησιμοποιούν τις πλωτές κατασκευές ως καταφύγιο. Αν το ξενικό φυτό περιοριστεί ή εξαλειφθεί, ο υγρότοπος θα μπορούσε να γίνει ξανά σημαντικός χώρος για τους νεαρούς σολομούς, οι οποίοι χρειάζονται τα νερά του για να τραφούν και να αναπτυχθούν πριν ξεκινήσουν τη μεταναστευτική τους διαδρομή προς τον ανοιχτό ωκεανό. Έτσι, τρία χρόνια μετά την τοποθέτηση των 90 πλωτών πλατφορμών από ελικόπτερο, οι ερευνητές παρακολουθούν αν η συγκεκριμένη παρέμβαση μπορεί πράγματι να συμβάλει στην επιστροφή ενός ολόκληρου οικοσυστήματος.

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