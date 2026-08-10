Το πρώτο «online» παιχνίδι έγινε το 1897 σε μία προσπάθεια να μειωθούν οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας

Πολύ πριν απ' την εμφάνιση του διαδικτύου, η ανάγκη των ανθρώπων για αναμέτρηση... εξ αποστάσεως οδήγησε σε διατλαντικούς αγώνες σκακιού μέσω τηλεγράφου.

Το σύγχρονο gaming τοποθετείται χρονικά στο 1958, όταν ο Bob Dvorak, τεχνικός στο εργαστήριο Brookhaven, δημιούργησε το Tennis for Two. Επρόκειτο για έναν προσομοιωτή τένις με προσαρμοσμένο χειριστήριο, που προβαλλόταν στην οθόνη ενός παλμογράφου.

Το πραγματικό online gaming (μέσω σύνδεσης στο Internet ή σε δίκτυο) εμφανίστηκε μερικές δεκαετίες αργότερα, με το Maze War το 1973. Το παιχνίδι αυτό, στην διευρυμένη έκδοσή του, ήταν ένα 3D first-person shooter που μπορούσε να παιχτεί από πολλούς παίκτες μέσω του δικτύου ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), παρόλο που αυτοί βρίσκονταν σε διαφορετικά πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες, υποστηρίχθηκε κάποτε ότι η μισή κίνηση δεδομένων στο ARPANET προερχόταν από φοιτητές των πανεπιστημίων MIT και Stanford που έπαιζαν μεταξύ τους. Εκτός από το ενδεχόμενο να είναι το πρώτο 3D παιχνίδι και το πρώτο FPS που κατασκευάστηκε ποτέ, είναι πιθανώς και το πρωιμότερο παράδειγμα παιχνιδιού που παίχτηκε «online» ή τουλάχιστον μέσω δικτύου από διαφορετικές τοποθεσίες.

Οι πρώτοι multiplayer αγώνες μέσω τηλεγράφου

Αν όμως συμπεριλάβουμε και τα παιχνίδια που διεξάγονταν μέσω τηλεγράφου, υπάρχουν πολύ παλαιότερα παραδείγματα multiplayer αναμετρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πέρα από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το 1823, οι ΗΠΑ άρχισαν να χρησιμοποιούν το «Δόγμα Μονρόε» ως εξωτερική πολιτική, δηλώνοντας ότι η αμερικανική Ήπειρος ήταν εκτός ορίων για περαιτέρω αποικιοκρατία από τους Ευρωπαίους. Οποιεσδήποτε περαιτέρω απόπειρες αποικιοκρατίας θα θεωρούνταν ενέργεια επιθετικότητας κατά των ΗΠΑ. Αυτό, φυσικά, ενόχλησε τη Βρετανία.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών ήταν υψηλές, αλλά όχι ανεπανόρθωτες. Ο Βρετανός βουλευτής Sir John Henniker Heaton πρότεινε μια ιδέα για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις. Έτσι δημιουργήθηκε ένας αγώνας σκακιού μεταξύ των νομοθετικών σωμάτων των δύο χωρών.

«Ενώ οι κυβερνήσεις μας συζητούν μια συνθήκη διαρκούς ειρήνης, τολμούμε να εκφράσουμε την ελπίδα ότι η εχθρότητα μεταξύ των δύο χωρών δεν θα πάρει ποτέ σκληρότερη μορφή από έναν αγώνα σκάκι, το πιο ευγενές, το πιο αρχαίο και το μόνο παγκόσμιο παιχνίδι γνωστό μεταξύ των λαών της γης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Βόρειας Καρολίνας Richmond Pearson.

Πώς κατάφεραν να παίξουν... online σκάκι;

Η υλικοτεχνική οργάνωση ήταν δύσκολη, και τα δύο νομοθετικά σώματα αποφάσισαν να προσλάβουν έμπειρους σκακιστές για τον χειρισμό των γραμμών του τηλεγράφου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη στις κινήσεις.

Οι κινήσεις μεταδίδονταν αποτελεσματικά μέσω των υποβρύχιων διατλαντικών καλωδίων, απαιτώντας μόλις 40 δευτερόλεπτα. Τη δεύτερη ημέρα των αγώνων, ανταλλάχθηκαν 20 κινήσεις μέσα σε περίπου 20 λεπτά.

Τελικά, με τις ΗΠΑ να κερδίζουν δύο παιχνίδια, τη Βρετανία άλλα δύο και το πέμπτο να λήγει ισόπαλο, οι δύο πλευρές αναδείχθηκαν ισόπαλες.

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