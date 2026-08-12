Βρήκαν 20,8 τόνους χρυσού και μετακινούν ολόκληρο αυτοκινητόδρομο για να τους εξορύξουν

Οι νέες έρευνες αποκάλυψαν 82% περισσότερα ανακτήσιμα αποθέματα χρυσού από την αρχική εκτίμηση και πλέον ένας αυτοκινητόδρομος πρέπει να μετακινηθεί.

Στο Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε της βορειοανατολικής Βραζιλίας, ένας ολόκληρος αυτοκινητόδρομος ετοιμάζεται να αλλάξει διαδρομή για έναν απρόσμενο λόγο: κάτω από την άσφαλτο βρίσκεται ένα κοίτασμα χρυσού που πλέον εκτιμάται σε 20,8 τόνους.

Ο δρόμος περνά μέσα από την περιοχή ενός ενεργού ορυχείου και περιορίζει την επέκτασή του, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η μετακίνησή του ώστε να απελευθερωθεί ο χώρος για την εξόρυξη. Οι νέες έρευνες μάλιστα αποκάλυψαν ότι το κοίτασμα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι υπολογιζόταν μέχρι σήμερα.

82% περισσότερος χρυσός από την προηγούμενη εκτίμηση

Οι ανακτήσιμες ποσότητες υπολογίζονται πλέον σε περίπου 670.000 ουγγιές, δηλαδή περίπου 20,8 τόνους χρυσού, καταγράφοντας αύξηση 82% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση.

Το εύρημα αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα για το συγκεκριμένο ορυχείο, καθώς ένα μέρος του κοιτάσματος δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί με την υπάρχουσα χάραξη του δρόμου.

Με τη νέα διαδρομή ανοίγει ο δρόμος για την επέκταση του ανοικτού ορυχείου και την αξιοποίηση των νέων αποθεμάτων. Η επένδυση για το project πλησιάζει τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει λειτουργία για περισσότερα από 20 χρόνια.

Η παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει από το 2025 και η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί ώστε να παράγει περίπου 2,6 τόνους χρυσού κάθε χρόνο.

Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 παρήχθησαν περισσότερα από 965 κιλά χρυσού σε ισοδύναμη ποσότητα, δείχνοντας ότι το ορυχείο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική φάση.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η αλλαγή δεν θα επιβαρύνει άμεσα το δημόσιο ταμείο. Η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το ορυχείο θα αναλάβει τη μελέτη, τη χρηματοδότηση των έργων, τις απαλλοτριώσεις και τις περιβαλλοντικές δαπάνες που απαιτούνται για τη μετακίνηση του δρόμου.

Έτσι, μια υποδομή που εξυπηρετεί καθημερινά την κυκλοφορία θα αποκτήσει νέα χάραξη προκειμένου να δοθεί πρόσβαση σε ένα κοίτασμα που κρύβει ποσότητα χρυσού μεγαλύτερη από 20 τόνους.

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