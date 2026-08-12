Κίνα: Πειραματικό τρένο έπιασε 800 χλμ./ώρα σε 5,3 δευτερόλεπτα – Στο στόχαστρο και οι εκτοξεύσεις πυραύλων

Πειραματικό τρένο maglev στην Κίνα έφτασε τα 800 χλμ./ώρα σε 5,3 δευτερόλεπτα, ενώ οι μηχανικοί εξετάζουν εφαρμογές σε πυραύλους και drones.

Η Κίνα δοκιμάζει τα όρια της ηλεκτρομαγνητικής πρόωσης με ένα πειραματικό τρένο maglev, βάρους περίπου 1,16 τόνων, που επιτάχυνε από στάση στα 800 χλμ./ώρα μέσα σε μόλις 5,3 δευτερόλεπτα.

Το όχημα αναπτύχθηκε από το Donghu Laboratory και η δοκιμή δεν αφορά τη δημιουργία ενός επιβατικού τρένου που θα κινείται με τέτοιες ταχύτητες. Στόχος είναι η μελέτη της μαγνητικής αιώρησης, της ηλεκτρομαγνητικής πρόωσης, της παροχής ενέργειας, του ελέγχου και της επιβράδυνσης σε ακραίες συνθήκες.

Από 0 στα 800 χλμ./ώρα σε 5,3 δευτερόλεπτα

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο της δοκιμής είναι η επιτάχυνση, καθώς το πειραματικό όχημα πέρασε από την ακινησία στα 800 χλμ./ώρα σε 5,3 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας επιτάχυνση περίπου 2,9 G. Πρόκειται για επίπεδο επιτάχυνσης που δεν θα ήταν κατάλληλο για ένα συμβατικό επιβατικό τρένο. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ώστε οι μηχανικοί να μελετούν πόσο γρήγορα μπορεί να μεταφερθεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας σε ένα όχημα που κινείται σε ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών. Το πειραματικό όχημα ζυγίζει περίπου 1.157-1.158 κιλά. Η επιτάχυνση μιας τέτοιας μάζας στα 800 χλμ./ώρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα απαιτεί ιδιαίτερα ισχυρό σύστημα πρόωσης και ακριβή συντονισμό των ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων. Η δοκιμή εξετάζει ταυτόχρονα την παροχή ισχύος, τον έλεγχο της αιώρησης, την ακριβή θέση του οχήματος και την ασφαλή επιβράδυνσή του.

Η τεχνολογία maglev βασίζεται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που επιτρέπουν στο όχημα να αιωρείται και να κινείται χωρίς τη συμβατική επαφή τροχών και σιδηροτροχιάς. Η απουσία μηχανικής επαφής περιορίζει ορισμένες απώλειες που προκαλεί η τριβή. Στο συγκεκριμένο πείραμα, όμως, το ζητούμενο είναι να δοκιμαστεί η τεχνολογία σε πολύ υψηλότερα επίπεδα επιτάχυνσης από εκείνα που απαιτούνται στις εμπορικές μεταφορές. Οι ακραίες ταχύτητες απαιτούν και εξαιρετικά ακριβή υποδομή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Popular Science, οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις στη διαδρομή περιορίζονται περίπου στα 0,5 χιλιοστά. Όσο αυξάνεται η ταχύτητα, ακόμη και πολύ μικρές αποκλίσεις μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία. Για αυτό τον λόγο, η θέση του οχήματος και η λειτουργία των ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων πρέπει να ελέγχονται με μεγάλη ακρίβεια.

Το ρεκόρ αποτελεί συνέχεια προηγούμενων δοκιμών

Η επίδοση των 800 χλμ./ώρα δεν προέκυψε από μία μόνο προσπάθεια. Τον Ιούνιο του 2025, το πειραματικό όχημα είχε φτάσει περίπου τα 650 χλμ./ώρα σε 7,1 δευτερόλεπτα. Ακολούθησαν νέες δοκιμές, με την ταχύτητα να αυξάνεται σταδιακά έως τα 697 χλμ./ώρα και στη συνέχεια στα 800 χλμ./ώρα. Παράλληλα δοκιμάστηκαν η παροχή υψηλής ισχύος, η μαγνητική αιώρηση, η ηλεκτρομαγνητική πρόωση και τα συστήματα πέδησης.

Πέρα από τις σιδηροδρομικές εφαρμογές, οι συγκεκριμένες τεχνολογίες θα μπορούσαν θεωρητικά να αξιοποιηθούν για την επιτάχυνση πυραύλων ή φορτίων πριν από την απογείωση. Η ιδέα είναι ένα σύστημα ηλεκτρομαγνητικής πρόωσης να προσφέρει μέρος της αρχικής ταχύτητας όσο το όχημα βρίσκεται ακόμη στο έδαφος, μειώνοντας την ενέργεια που θα έπρεπε να παραχθεί αποκλειστικά από τα καύσιμα. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για έτοιμο επιχειρησιακό σύστημα εκτόξευσης, αλλά για μία από τις πιθανές μελλοντικές εφαρμογές που εξετάζονται.

Δεν πρόκειται για τρένο επιβατών στα 800 χλμ./ώρα

Παρόμοια τεχνολογία θα μπορούσε θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί και για την ταχεία επιτάχυνση drones ή άλλων αεροσκαφών πριν από την απογείωση. Η εξωτερική πρόωση θα μπορούσε να δώσει σε ένα μη επανδρωμένο όχημα υψηλή αρχική ταχύτητα χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά στον δικό του κινητήρα από την πρώτη στιγμή. Το συγκεκριμένο ρεκόρ δεν σημαίνει ότι η Κίνα ετοιμάζει επιβατικό τρένο που θα μεταφέρει ανθρώπους με 800 χλμ./ώρα.

Η επιτάχυνση των 2,9 G, η τεράστια στιγμιαία απαίτηση ενέργειας και οι απαιτήσεις ακρίβειας δείχνουν ότι πρόκειται κυρίως για ένα εργαστηριακό πείραμα. Οι εμπορικές σιδηροδρομικές μεταφορές πρέπει να συνδυάζουν ταχύτητα με άνεση, ασφάλεια, κατανάλωση ενέργειας και κόστος υποδομών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ