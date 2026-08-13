«Το άλμα της ζωής του»: Ολυμπιονίκης του σκέιτ συγχρονίστηκε με την έκλειψη Ηλίου (vid)

Ο Ισπανός Ολυμπιονίκης Ντάνι Λεόν συγχρόνισε ένα εντυπωσιακό άλμα με την ολική έκλειψη Ηλίου, δημιουργώντας ένα μοναδικό στιγμιότυπο που έγινε viral.

Η ολική έκλειψη Ηλίου που ήταν ορατή από την Ισπανία αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για τον Ντάνι Λεόν, ο οποίος πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό άλμα με φόντο το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο. Ο Ισπανός σκέιτερ, που έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και του Παρισιού, έστησε μια ράμπα και πήρε φόρα, συγχρονίζοντας το άλμα του με την έκλειψη.

Το «άλμα της ζωής του»

Ο Λεόν σηκώθηκε στον αέρα τη στιγμή που ο Ήλιος είχε καλυφθεί από τη Σελήνη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο που γρήγορα έγινε viral στα social media.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το εγχείρημα ως το «άλμα της ζωής του», με το βίντεο να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και να χαρίζει ένα από τα πιο ξεχωριστά στιγμιότυπα της ημέρας της έκλειψης.

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