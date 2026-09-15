Η ανατριχιαστική πρόβλεψη του Νοστράδαμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο αστρολόγος, που γεννήθηκε ως Μισέλ ντε Νοστραντάμ, θεωρείται από ορισμένους ότι προέβλεψε σημαντικά παγκόσμια γεγονότα, μεταξύ άλλων τη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου, την άνοδο του Χίτλερ, τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχεί πλέον στη λίστα με τα πιθανά σενάρια καταστροφής του κόσμου, πολλοί στρέφονται στον πιο διάσημο προφήτη όλων των εποχών – τον Νοστράδαμο – για να δουν αν ο μάντης του 16ου αιώνα έχει κάτι να μας διδάξει.

Και πολλοί πιστεύουν ότι έχει, αναφέρει η Daily Mail.

Ο αστρολόγος, που γεννήθηκε ως Μισέλ ντε Νοστραντάμ, θεωρείται από ορισμένους ότι προέβλεψε σημαντικά παγκόσμια γεγονότα, μεταξύ άλλων τη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου, την άνοδο του Χίτλερ, τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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