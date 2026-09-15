Πώς επέλεγαν τα ονόματά τους οι αρχαίοι Έλληνες;
Μια πρόσφατη μελέτη εξηγεί πώς επέλεγαν τα ονόματά τους οι αρχαίοι Έλληνες και γιατί τα μοτίβα ονοματοδοσίας τους διαφέρουν από τα σύγχρονα. Ο Λοράν Γκοτιέ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Paris Nanterre, χρησιμοποίησε ένα μαθηματικό μοντέλο για να εξετάσει πώς ο «κομφορμισμός» επηρέαζε τις επιλογές ονομάτων στην αρχαία Ελλάδα.
Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Mathematical Social Sciences.
Ο Γκοτιέ δημιούργησε ένα δυναμικό μοντέλο επιλογής ονομάτων. Το μοντέλο επιτρέπει στους ανθρώπους είτε να προτιμούν τα δημοφιλή ονόματα είτε, αντίθετα, να τα αποφεύγουν. Η συγκεκριμένη επιλογή συνδυάζεται με μεθόδους που προέρχονται από τη στατιστική φυσική.
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