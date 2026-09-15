Οι παλαιότερες μέθοδοι αντιμετώπιζαν την αλλαγή των ονομάτων ως μια διαδικασία που ήταν σε μεγάλο βαθμό τυχαία

Μια πρόσφατη μελέτη εξηγεί πώς επέλεγαν τα ονόματά τους οι αρχαίοι Έλληνες και γιατί τα μοτίβα ονοματοδοσίας τους διαφέρουν από τα σύγχρονα. Ο Λοράν Γκοτιέ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Paris Nanterre, χρησιμοποίησε ένα μαθηματικό μοντέλο για να εξετάσει πώς ο «κομφορμισμός» επηρέαζε τις επιλογές ονομάτων στην αρχαία Ελλάδα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Mathematical Social Sciences.

Ο Γκοτιέ δημιούργησε ένα δυναμικό μοντέλο επιλογής ονομάτων. Το μοντέλο επιτρέπει στους ανθρώπους είτε να προτιμούν τα δημοφιλή ονόματα είτε, αντίθετα, να τα αποφεύγουν. Η συγκεκριμένη επιλογή συνδυάζεται με μεθόδους που προέρχονται από τη στατιστική φυσική.

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