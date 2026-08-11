Από σχολικό λεωφορείο σε σπίτι: Ζευγάρι το μετέτρεψε σε κατοικία 20 τ.μ. με ηλιακή ενέργεια

Ένα ζευγάρι από τον Καναδά αγόρασε παλιό σχολικό λεωφορείο, το μετέτρεψε σε σπίτι 20 τ.μ. με ηλιακή ενέργεια και ξεκίνησε να ταξιδεύει.



Η Tanya Nestoruk και ο Arya Touserkani αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους τη συμβατική ζωή και να μετατρέψουν ένα παλιό σχολικό λεωφορείο σε σπίτι.

Το ζευγάρι εντόπισε στο Βανκούβερ, του Καναδά ένα σχολικό λεωφορείο που επρόκειτο να αποσυρθεί λόγω ανανέωσης του στόλου και το αγόρασε έναντι περίπου 7.200 δολαρίων. Ακολούθησαν επτά μήνες εργασιών, αφαίρεσαν σχεδόν όλο το εσωτερικό του λεωφορείου και δημιούργησαν από την αρχή έναν χώρο περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων. Το συνολικό κόστος της μετατροπής έφτασε περίπου τα 40.000 δολάρια.

Πως διαμόρφωσαν τον χώρο;

Η ζωή σε μικρό χώρο δεν ήταν κάτι καινούργιο για τους δύο, πριν από το λεωφορείο, είχαν ζήσει σε ένα βαν μόλις 5 τετραγωνικών μέτρων. Η εμπειρία αυτή τούς έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδεύουν, αλλά παράλληλα περιόριζε σημαντικά τον διαθέσιμο χώρο για εργασία, αποθήκευση, ύπνο και καθημερινές δραστηριότητες. Το λεωφορείο προσέφερε περίπου τέσσερις φορές περισσότερο χώρο, επιτρέποντάς τους να δημιουργήσουν ξεχωριστούς χώρους για υπνοδωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο και εργασία. Η μετατροπή ξεκίνησε με την πλήρη αποξήλωση του εσωτερικού, τα καθίσματα, οι σχάρες αποσκευών, οι επενδύσεις, η μόνωση και το λαστιχένιο δάπεδο αφαιρέθηκαν ώστε να σχεδιαστεί από την αρχή ο χώρος.

Μέρος των υλικών επαναχρησιμοποιήθηκε, μιας και τα καθίσματα δόθηκαν σε παιδική κατασκήνωση, ενώ οι σχάρες αποσκευών χρησιμοποιήθηκαν από άλλο άτομο για αποθηκευτικό χώρο σε γκαράζ. Επειδή το λεωφορείο θα ταξίδευε από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Καναδά μέχρι τη ζέστη του Μεξικού, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θερμομόνωση. Τοποθετήθηκε μονωτικό αφρώδες υλικό, ενώ λόγω της καμπυλότητας της οροφής χρειάστηκε να κατασκευαστούν ειδικά φεγγίτες. Στο πίσω μέρος δημιουργήθηκε το υπνοδωμάτιο, ενώ στο κέντρο τοποθετήθηκαν η κουζίνα, το μπάνιο και το πλυντήριο, ώστε να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο τετραγωνικό μέτρο. Μια σκάλα από το υπνοδωμάτιο οδηγεί στην ταράτσα της οροφής, ενώ εξωτερικά υπάρχει ειδική κατασκευή για τη μεταφορά ποδηλάτων.

Ηλεκτρικό ρεύμα από τον ήλιο

Στην οροφή τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται το σπίτι. Η ενεργειακή αυτονομία εξαρτάται από την ηλιοφάνεια, την κατανάλωση των συσκευών, τη χωρητικότητα των μπαταριών και τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, το ζευγάρι εγκατέστησε υδραυλικά, συσκευές και έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του λεωφορείου.

Η μετατροπή ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2022, όταν η Tanya και ο Arya ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Αρχικά κινήθηκαν κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού, περνώντας από την Ουάσινγκτον, το Όρεγκον και την Καλιφόρνια, πριν κατευθυνθούν προς το Μεξικό και την Αριζόνα. Η δυνατότητα να εργάζονται εξ αποστάσεως έκανε εφικτό αυτόν τον τρόπο ζωής. Η Tanya εργάζεται ως εκπαιδεύτρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενώ ο Arya είναι φωτογράφος.

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