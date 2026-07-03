Καναδάς: Η μεγαλύτερη μονάδα επαναχρησιμοποιημένων μπαταριών στον κόσμο χτίστηκε σε ρεκόρ 6 εβδομάδων

Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη μονάδα επαναχρησιμοποιημένων μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, που δίνει δεύτερη ζωή σε παλιές μπαταρίες και στηρίζει το ενεργειακό δίκτυο.

Ο Καναδάς προχώρησε στη δημιουργία της μεγαλύτερης μονάδας επαναχρησιμοποίησης μπαταριών στον κόσμο, με την εγκατάσταση να ολοκληρώνεται σε μόλις έξι εβδομάδες.

Η νέα «megafactory» βρίσκεται στο Βανκούβερ και ήδη θεωρείται σημείο αναφοράς για την ενεργειακή βιομηχανία.

Δεύτερη ζωή για τις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η εταιρεία Moment Energy βρίσκεται πίσω από το έργο, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν φτάσει στο τέλος της αρχικής τους χρήσης.

Αντί να απορρίπτονται, οι μπαταρίες επανασχεδιάζονται και ενσωματώνονται σε νέα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας Αυτά τα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία αλλά και σε απομονωμένα ηλεκτρικά δίκτυα.

Στόχος είναι 1 GWh ετήσιας δυναμικότητας

Η μονάδα στο Βανκούβερ δεν περιορίζεται στο παρόν.

Η εταιρεία στοχεύει να φτάσει σε ετήσια δυναμικότητα 1 GWh έως το 2030, καθιστώντας την εγκατάσταση μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης μπαταριών.

Κυκλική οικονομία και ενεργειακή στρατηγική

Το μοντέλο της Moment Energy βασίζεται στην κυκλική οικονομία, δίνοντας νέα ζωή σε υπάρχοντα υλικά αντί για παραγωγή από την αρχή.

Αυτή η προσέγγιση μειώνει την ανάγκη για εξόρυξη κρίσιμων μετάλλων και περιορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής νέων μπαταριών. Παράλληλα, συμβάλλει στην ταχύτερη ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών.

Έλεγχος ασφάλειας και πιστοποίηση

Κάθε μπαταρία που εισέρχεται στη μονάδα περνά από αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, ταξινόμηση και τεχνική αξιολόγηση πριν επαναχρησιμοποιηθεί.

Η εταιρεία λειτουργεί με βάση την πιστοποίηση UL 1974, διασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα και συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφάλειας.

Η νέα εποχή στην αποθήκευση ενέργειας

Η προσέγγιση αυτή δεν αφορά μόνο την επαναχρησιμοποίηση υλικών, αλλά και τη συνολική μετάβαση σε πιο βιώσιμα ενεργειακά συστήματα. Με τη ραγδαία αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων, εκατομμύρια μπαταρίες αναμένεται να βγουν από την αρχική τους χρήση την επόμενη δεκαετία, δημιουργώντας μια νέα «δεύτερη αγορά» ενέργειας.

Ο Καναδάς επιχειρεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης.

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