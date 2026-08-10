Το BLUE II προσέκρουσε επανειλημμένα στα πρανή της Διώρυγας Κορίνθου κατά τη διέλευσή του, με το λεγόμενο bank effect να αποτελεί πιθανή εξήγηση για το περιστατικό.

Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διέλευση ενός πολυτελούς γιοτ από τη Διώρυγα της Κορίνθου, το Σάββατο 8 Αυγούστου, καθώς το BLUE II, αξίας περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων, ήρθε αντιμέτωπο με δυσκολίες που οδήγησαν σε επανειλημμένες προσκρούσεις στα πρανή της Διώρυγας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με το γιοτ να κινείται πολύ κοντά στα τοιχώματα και να έρχεται σε επαφή μαζί τους σε αρκετά σημεία της διέλευσης.

Η εικόνα προκάλεσε ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη και αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην πλοήγηση του σκάφους. Ωστόσο, από το βίντεο και μόνο δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι υπήρξε βλάβη στο σύστημα πλοήγησης.

Το φαινόμενο που μπορεί να εξηγεί την «έλξη»

Μία πιθανή εξήγηση είναι το λεγόμενο bank effect, ένα υδροδυναμικό φαινόμενο που μπορεί να εμφανιστεί όταν ένα σκάφος κινείται σε στενό δίαυλο και πλησιάζει πολύ κοντά στο πρανές.

Όσο μειώνεται ο διαθέσιμος χώρος ανάμεσα στο σκάφος και το τοίχωμα, το νερό αναγκάζεται να κινηθεί ταχύτερα. Η μεταβολή αυτή μπορεί να προκαλέσει πτώση της πίεσης και να δημιουργήσει μια δύναμη που «τραβά» το σκάφος προς το πρανές.

Το φαινόμενο μπορεί να γίνει ιδιαίτερα αισθητό σε στενά περάσματα, όπως η Διώρυγα της Κορίνθου, και να δυσκολέψει τον χειρισμό ενός μεγάλου σκάφους.

Έτσι, οι προσκρούσεις που καταγράφονται στο βίντεο δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη μηχανικής ή ηλεκτρονικής βλάβης. Για να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε το περιστατικό θα χρειάζονταν περισσότερα στοιχεία από τη διέλευση του BLUE II, όπως η ταχύτητα του σκάφους, οι χειρισμοί στη γέφυρα και οι συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο του Μιχάλη Παπαμανωλάκη:

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