Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας σε ηλικία 69 ετών

Ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιάννη Τζούστα

Θλίψη στη δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Γιάννη Τζούστα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών.

Ο Γιάννης Τζούστας έδωσε τα τελευταία τέσσερα χρόνια μάχη με τον καρκίνο, την οποία τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί με πολιτική τελετή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα τον αποχαιρετήσουν.

Η δημοσιογραφική του διαδρομή

Ο Γιάννης Τζούστας υπηρέτησε για πολλά χρόνια τη δημοσιογραφία, με βασικό πεδίο το αθλητικό ρεπορτάζ. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας συνεργάστηκε με αρκετά ελληνικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων οι εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα».

Η δημοσιογραφική του παρουσία συνδέθηκε με την κάλυψη της αθλητικής επικαιρότητας.

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