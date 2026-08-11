Με πόσες ντομάτες καθημερινά μπορεί να μειώσετε τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ

Ντομάτες και λιπώδες ήπαρ: Μπορεί η καθημερινή κατανάλωσή τους να μειώσει το λίπος στο ήπαρ;

Ένας καθημερινός συνδυασμός φρέσκιας ντομάτας και σάλτσας ντομάτας μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της συσσώρευσης λίπους στο ήπαρ, σύμφωνα με μια τυχαιοποιημένη δοκιμή σε άτομα με σχετιζόμενη με μεταβολική δυσλειτουργία στεατωτική ηπατική νόσο (MASLD).

Μετά από 6 εβδομάδες, το λίπος στο ήπαρ μειώθηκε και στις δύο ομάδες, αλλά η μείωση ήταν μεγαλύτερη μεταξύ των συμμετεχόντων που (κατ’ εντολή των ερευνητών) έτρωγαν ντομάτες κάθε μέρα. Το εύρημα είναι ενθαρρυντικό, αλλά δεν δείχνει ότι οι ντομάτες μπορούν να θεραπεύσουν την λιπώδη ηπατική νόσο.

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