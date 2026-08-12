Φαίνεσαι μικρότερος από την ηλικία σου; Ίσως οφείλεται σε κάτι που δεν είχες φανταστεί ποτέ
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Αν το πρόσωπό σου αψηφά το χρόνο, η πνευματική παράδοση δίνει μια ερμηνεία που ξεπερνά τα γονίδια και αγγίζει τα μυστικά της ψυχής.
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι γύρω σου δυσκολεύονται να μαντέψουν την ηλικία σου; Αν το πρόσωπο και η ενέργειά σου εκπέμπουν μια νεανικότητα που μοιάζει να αψηφά το χρόνο –και τα γονίδια–, η πνευματική παράδοση έχει μια πολύ διαφορετική, γοητευτική ερμηνεία.
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