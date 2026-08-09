«Έτρεμα πριν τη δοκιμάσω»: Vegan επί 14 χρόνια έφαγε μπριζόλα και ξέσπασε σε κλάματα (vid)

Δημοφιλής YouTuber που ακολουθούσε αυστηρή φυτοφαγική διατροφή για 14 χρόνια ξέσπασε σε κλάματα on camera, όταν αποφάσισε να δοκιμάσει μπριζόλα για πρώτη φορά.

Η δημιουργός περιεχομένου πίσω από το κανάλι Love Soo, το οποίο μετρά περισσότερους από 577.000 συνδρομητές στο YouTube, προκάλεσε αίσθηση στην κοινότητα της πλατφόρμας ανακοινώνοντας πως σταματά τον βιγκανισμό.

Μετά από 14 χρόνια αποχής από κάθε είδος ζωικού προϊόντος, η νεαρή γυναίκα άρχισε να ανεβάζει βίντεο στα οποία δοκιμάζει τροφές που είχε βγάλει εντελώς από τη διατροφή της, όπως αυγά και τηγανητό ψάρι.

Η πιο ιδιαίτερη στιγμή ήρθε όταν αποφάσισε να καταναλώσει το κατεξοχήν αντίθετο ενός γεύματος vegan, δηλαδή μια μπριζόλα.

Η μπριζόλα την έκανε να δακρύσει μετά από 14 χρόνια βιγκανισμού

Πριν καν βάλει την πρώτη μπουκιά στο στόμα της, η YouTuber δεν μπόρεσε να κρύψει το άγχος της, αναφέροντας χαρακτηριστικά στους ακολούθους της πως ήταν εξαιρετικά νευρική: «Άνθρωποι μου έλεγαν άσχημα πράγματα επειδή ήμουν vegan, δεν έχει κανένα νόημα», ανέφερε συγκινημένη κρατώντας το πιρούνι.

Αμέσως μόλις δοκίμασε το κρέας, ξέσπασε σε δάκρυα μπροστά στην κάμερα, ομολογώντας πως η γεύση ήταν εξαιρετική, ενώ ζήτησε συγγνώμη από το κοινό που την ακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια για τις φυτοφαγικές της συνταγές.

Οι λόγοι υγείας πίσω από τη μεγάλη αλλαγή

Σε επόμενο βίντεο, η δημιουργός ανέλυσε τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή τη ριζική απόφαση. Όπως εξήγησε, η διατροφή της για 14 χρόνια στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά σε υδατάνθρακες και λιπαρά, με ελάχιστη λήψη πρωτεΐνης, καθώς δεν της άρεσαν τα όσπρια και η μόνη επιλογή της ήταν το τόφου.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως η απόφαση συνδέεται άμεσα με τη σωματική και ψυχική της υγεία.

Πρώτο και βασικότερο, αντιμετώπιζε θέματα με άγχος, κατάθλιψη και διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD).

Επιπλέον, όταν ξεκίνησε γυμναστήριο ως μέρος της θεραπείας της, συνειδητοποίησε πως για το χτίσιμο μυϊκής μάζας χρειαζόταν επαρκή πρωτεΐνη.

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