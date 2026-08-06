Spider-Man: Brand New Day: Πρωταγωνιστής αποκαλύπτει τι σημαίνει η ανατριχιαστική σκηνή στο φινάλε (vid)

Ο πρωταγωνιστής της νέας ταινίας Spider-Man, Jacob Batalon, τοποθετήθηκε δημόσια για το πολυσυζητημένο φινάλε που έχει προκαλέσει φρενίτιδα θεωριών στους φανς.

Ο Jacob Batalon, ο οποίος υποδύεται τον Ned Leeds στο Spider-Man: Brand New Day, αναφέρθηκε στις συζητήσεις που έχει πυροδοτήσει το ασυνήθιστο τέλος της ταινίας.

Στη νέα αυτή παραγωγή, ο Tom Holland επιστρέφει για τέταρτη φορά σε αυτόνομη ταινία του Spider-Man, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel (MCU). ( Ακολουθούν spoilers για την πλοκή ).

Η απάντηση του Jacob Batalon (Ned) στις θεωρίες των φανς

Η ταινία πιάνει το νήμα από τα γεγονότα του Spider-Man: No Way Home (2021), όπου ο Doctor Strange έκανε μάγια και διέγραψε τον Peter Parker από τη μνήμη όλων, προκειμένου να προστατεύσει τους αγαπημένους του.

Στο νέο κεφάλαιο, ο Spider-Man έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες αυτής της απόφασης, μέχρι τη στιγμή που ο Ned συναντά τον Peter σε ένα κατάστημα. Αν και τον αναγνωρίζει αρχικά ως κάποιον που συνάντησε σε ένα πάρτι, οι δυο τους ανταλλάσσουν μια ειδική χειραψία που είχαν στο παρελθόν, με τον Ned να ψιθυρίζει το όνομα «Peter;» ακριβώς πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους.

Το αν ο Ned θυμήθηκε πράγματι τον Peter παραμένει ανοιχτό, προκαλώντας έντονες παρασκηνιακές συζητήσεις. Πρόκειται για την επιστροφή των αναμνήσεών του ή απλώς για μια μηχανική κίνηση;

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, ο Batalon δήλωσε: «Φαίνεται κάπως ανοιχτό σε ερμηνείες. Τι κι αν είναι απλώς μυϊκή μνήμη; Τι κι αν θυμάται μόνο τη χειραψία και τίποτα άλλο για τον Peter; Τι κι αν απλώς επαναλαμβάνει το όνομα επειδή έτσι συστήθηκε ο Peter εκείνη τη στιγμή; Δεν γνωρίζω. Θεωρώ ότι είναι στην κρίση του καθενός. Ίσως υπάρχει μια μικρή αναλαμπή αναγνώρισης».

Ορισμένοι φανς υποστηρίζουν ότι μέρος της μαγείας του Doctor Strange πέρασε στον Peter και ότι η χειραψία ήταν μαγικά φορτισμένη. Ωστόσο, η οριστική απάντηση αναμένεται στη συνέχεια του franchise.

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