3ο Piraeus Port Film Festival: Από τη Βαλτική στη Μεσόγειο

Το 3ο PPFF φέρνει στον Πειραιά ελληνικό και πολωνικό κινηματογράφο, 11–13 Σεπτεμβρίου 2026.

Το Piraeus Port Film Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μετατρέποντας τον Πειραιά σε σημείο συνάντησης σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου, εικαστικής έκφρασης και πολιτισμικού διαλόγου. Με κεντρική θεματική «Από τη Βαλτική στη Μεσόγειο», η φετινή διοργάνωση δημιουργεί μια ιδιαίτερη γέφυρα ανάμεσα στον πολωνικό και τον ελληνικό κινηματογράφο, εξερευνώντας έννοιες όπως η μνήμη, η ταυτότητα, το σώμα, ο χώρος και η ύλη.

Παράλληλα με το αφιέρωμα στον πολωνικό κινηματογράφο, το φεστιβάλ παρουσιάζει σημαντικές σύγχρονες ελληνικές ταινίες που αναδεικνύουν τη δυναμική, την αισθητική και τη διεθνή πορεία της νέας ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας. Μέσα από ένα προσεκτικά επιμελημένο πρόγραμμα προβολών, εικαστικών παρεμβάσεων και καλλιτεχνικών συνεργασιών, το PPFF 2026 δεν λειτουργεί απλώς ως κινηματογραφικό φεστιβάλ, αλλά ως μια ολοκληρωμένη πολιτιστική εμπειρία.

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση κατέχει το διαγωνιστικό τμήμα ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, μέσα από το οποίο το φεστιβάλ στηρίζει ενεργά τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία και στέκεται αρωγός στην προσπάθεια νέων Ελλήνων κινηματογραφιστών να παρουσιάσουν το έργο τους στο κοινό και τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, θα απονεμηθούν και χρηματικά έπαθλα, ενισχύοντας έμπρακτα τη νέα γενιά δημιουργών και τη συνέχιση της καλλιτεχνικής τους πορείας. Τα μέλη της φετινής κριτικής επιτροπής είναι τα εξής: Γαβριήλ Τζάφκας, Κάτια Γκουλιώνη, Άκης Καπράνος και Παναγιώτης Γουρζουλίδης.

Με φόντο το λιμάνι του Πειραιά και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το PPFF συνεχίζει να αναδεικνύει την πόλη ως σύγχρονο κόμβο δημιουργίας, συνδέοντας διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές και κινηματογραφικές γλώσσες.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ:

https://filmfreeway.com/3rdPiraeusPortFilmFestival