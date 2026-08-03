Ποιος Νόλαν και ποια Λουπίτα: Σαν και αυτή την Οδύσσεια δεν έχεις ξαναδεί

Πολλά χρόνια πριν την Οδύσσεια του Νόλαν, είχαμε δει στο Star την πιο πειραγμένη και απενοχοποιημένη εκδοχή της ιστορίας του Οδυσσέα, με τη θρυλική «Ζήνα» στο πλευρό του.

Αναμφισβήτητα, η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, η οποία προβάλλεται στους κινηματογράφους από τα μέσα Ιουλίου, είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς, πολλές φορές δε για τους «λάθος» λόγους.

Ήδη από την περίοδο των γυρισμάτων το θέμα που είχε μονοπωλήσει τη συζήτηση ήταν η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, ενώ από τότε που ξεκίνησε να παίζεται η ταινία, οι απόψεις μάλλον ποικίλουν, με πολλούς να λένε ότι τους άρεσε, άλλους να τη «θάβουν» και μια τρίτη κατηγορία να προσπαθεί να βρει πόσο πιστή ή όχι έμεινε η ταινία στο έπος του Ομήρου.

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