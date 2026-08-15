SEAJETS: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Δεκαπενταύγουστου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σε έκτακτες τροποποιήσεις των δρομολογίων της από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου προχώρησε η SEAJETS για το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σε αναπροσαρμογή του ακτοπλοϊκού της σχεδιασμού προχώρησε η SEAJETS για το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών στις Κυκλάδες. Για την διευκόλυνση και την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, τίθενται σε εφαρμογή έκτακτα δρομολόγια, ενώ ορισμένες αναχωρήσεις τροποποιούνται.

Ειδικότερα, οι αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά διαμορφώνονται ως εξής:

11:30 | Το WORLDCHAMPION JET θα αναχωρήσει για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και Ηράκλειο.

14:00 | Το CHAMPION JET 2 θα εκτελέσει το δρομολόγιο για Σύρο, Τήνο και Μύκονο.

15:00 | Το EUROCHAMPION JET θα αποπλεύσει με προορισμό τη Σύρο, τη Μύκονο, την Πάρο, τη Νάξο, την Ίο και τη Σαντορίνη.

15:00 | Το CHAMPION JET 1 θα εξυπηρετήσει τις γραμμές της Κύθνου, Σερίφου, Σίφνου, Κιμώλου και Μήλου.

Παράλληλα, από το λιμάνι του Λαυρίου θα πραγματοποιηθούν οι εξής αναχωρήσεις:

15:00 | Το TERA JET 2 για Τήνο και Μύκονο.

15:00 | Το SUPERSTAR για Άνδρο και Τήνο.

Οι ενδιαφερόμενοι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες αλλαγές ή επιπλέον λεπτομέρειες απευθείας από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας (seajets.com) ή να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία.