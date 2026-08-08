Αθήνα: «Κλείνει» ο λόφος Φινόπουλου από τα μεσάνυχτα λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ο λόφος Φινόπουλου κλείνει από τα μεσάνυχτα λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, ενώ ο Δήμος Αθηναίων ενισχύει τις περιπολίες και την επιτήρηση.

Ο λόφος Φινόπουλου θα παραμείνει κλειστός για κάθε δραστηριότητα από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έως νεότερης ενημέρωσης, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων, με τον δείκτη επικινδυνότητας να βρίσκεται στην κατηγορία 4.

Ο Δήμος Αθηναίων θέτει όλες τις υπηρεσίες του σε αυξημένη ετοιμότητα και συγκροτεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζομένους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.

Περιπολίες και drones με θερμικές κάμερες

Η Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιεί αυξημένες περιπολίες, ενώ drones με θερμικές κάμερες θα επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ άλλων τον Λυκαβηττό, τον λόφο του Στρέφη, τον Φιλοπάππου, τα Τουρκοβούνια και τα Ιλίσια. Το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και άλλων υπηρεσιών ή δήμων, εφόσον χρειαστεί. Σε συνεχή ετοιμότητα θα βρίσκονται και οι υδροφόρες του δήμου.

Ο δήμος καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης δημοτών 1595. Παράλληλα, απευθύνει ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφεύγει την Κυριακή 9 Αυγούστου και μέχρι νεότερης ενημέρωσης εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας, εργασίες που παράγουν σπινθήρες, ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό και χρήση φλόγιστρου.

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